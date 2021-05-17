Барнаульский детский хор завоевал Гран-при на международном фестивале

Барнаульский детский хор под руководством Инессы Грицай завоевал Гран-при на V Международном православном детско-юношеском фестивале «Александр Невский», который прошёл с 11 по 15 мая сразу в нескольких городах Золотого кольца России.

Фото: hramfryazino.ru

В рамках фестиваля концерты десяти хоровых коллективов (а это 330 человек) из различных российских регионов прошли в Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Костроме, Калязине и Москве. На сценах этих городов звучали образцы хоровой православной музыки.

Проект «Александр Невский» реализуется с 2017 года при поддержке Патриаршего совета по культуре. В задачи проекта входит развитие международных и межрегиональных гуманитарных связей, распространение российского искусства, традиций и духовных ценностей русского народа, возрождение традиций национальной певческой и духовной культуры, сохранение и развитие детско-юношеского хорового пения, популяризация имени князя Александра Невского. Он — часть Международного православного культурно-просветительского проекта «Александр Невский», приуроченного к 800-летию со дня рождения князя.

Фото: hramfryazino.ru

Выступления участников оценивало не строгое жюри, а музыкальная комиссия, состоящая из известных российских и зарубежных мастеров хорового искусства, педагогов-хормейстеров, а также священнослужителей с музыкальным образованием. Председатель музыкальной комиссии — протодиакон Александр Кедров, внук знаменитого русского оперного певца Николая Кедрова, который в начале XX века выступал на сцене Волковского театра (Ярославль). Сейчас отец Александр руководит хором Александро-Невского кафедрального собора в Париже, духовного центра русской послереволюционной эмиграции.

Закрытие фестиваля прошло в Москве, в Главном храме Вооружённых Сил России. Здесь выступили участники проекта — коллективы из Кирова, Барнаула, Петрозаводска, Липецка, Самарской области, Королёва.