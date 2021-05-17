Чрезмерные солнечные процедуры могут спровоцировать серьёзное онкологическое заболевание

Майское солнышко радует нас после долгой зимы, но к принятию солнечных ванн нужно подходить очень осторожно, а некоторым они даже противопоказаны. Кому и по какой причине не следует загорать, а также о том, как распознать самую опасную из кожных болезней, меланому, рассказывает врач-дерматовенеролог высшей категории краевого диагностического центра Дарья Сметанина.

Каждый день Дарья Сметанина принимает до 20 пациентов. Фото: Екатерина Доценко

Весна и лето требуют особого внимания к нашему организму. Агрессивные солнечные лучи могут спровоцировать кожные болезни. Именно поэтому сейчас, в период повышенной солнечной активности, лучше всего носить одежду из натуральных тканей и удобный головной убор.

— Шляпа с широкими полями или кепка с объёмным козырьком в это время года будут особенно кстати, как и хлопковые рубашки и брюки, — отмечает Дарья Сметанина. — На открытые участки тела стоит наносить солнцезащитный крем с фактором защиты 30–50.

Солнцезащитные средства — это экран от ультрафиолета, который на некоторое время уменьшает вредное воздействие солнца. Но крема и гели действуют не так долго, как хотелось бы, к тому же они легко смываются водой во время купания. Поэтому необходимо соблюдать меру, находясь на солнце.

Загорать лучше всего до 11 часов утра и после 16. В это время солнечные лучи наиболее щадящие.

Дарья Сметанина рекомендует регулярно осматривать своё тело, внимательно вглядываясь в каждую родинку, чтобы выявить на ранних стадиях кожные болезни и, пожалуй, самую опасную из них — меланому.

— Принимая злокачественное новообразование за безобидную родинку, люди часто запускают болезнь, обращаясь к врачам уже на поздних стадиях, — констатирует эксперт. — Меланома​ является самой агрессивной опухолью из пигментных клеток, склонной к быстрому метастазированию. Чем раньше мы обнаружим ее, тем лучше будет прогноз лечения. При выявлении опухоли толщиной менее 1 мм, согласно исследованиям учёных, наблюдается наиболее благоприятный результат лечения.

За 10 лет в РФ значительно выросла заболеваемость меланомой: от 4 до 7 заболевших на 100​ тыс. человек. В Алтайском крае за этот период меланому стали регистрировать на 70% чаще.​

Несмотря на то, что появились новые эффективные препараты для лечения меланомы, основным и самым эффективным методом остается удаление меланомы на ранней стадии выявления.

— Чрезвычайно важно, чтобы не только дерматологи, но и терапевты, хирурги во время приема обращали внимание на подозрительные пигментные образования кожи​ у пациентов. Уже не говоря о том, что каждый человек должен с вниманием относиться к родинкам, пигментным пятнам и прочим образованиям, которые имеют потенциальный риск стать злокачественными, — убеждена Дарья Александровна.

Зеркало поможет

Регулярное самообследование — основа вашего здоровья.

— Есть правило «гадкого утенка». Если вы видите, что одна родинка на теле сильно отличается от других своим неприятным внешним видом, неравномерной окраской, то именно она требует пристального взгляда врача. Если мы условно разделим образование кожи на две половинки, то они должны быть зеркальным отражением друг друга. Нужно обратить внимание на границы образования: неровные, некрасивые края родинки могут указывать на наличие опасной болезни, — отмечает эксперт.

Большие родинки — тоже фактор риска для их обладателей. Однако этот признак не очень значимый, ведь нередко родинки размером более 6 мм являются доброкачественными, а более мелкие несут опасность. Обладателям больших образований кожи необходимо относиться к ним с повышенной осторожностью. Гораздо более значимый симптом — увеличение размеров: к примеру, если родинка вдруг становится выпуклой, то требуется как можно скорее показать ее дерматологу.

Вам срочно нужно к врачу, если:

— появилось уплотнение или асимметрия любого участка родинки;

— появился «венчик» вокруг неё;

— родинка изменила цвет, кровоточит, имеет трещины или выросты;

— она быстро растёт или стала жечь, чесаться;

— из родинки выпали волосы либо она стала выпуклой.

Под микроскопом

Особое внимание к родинкам нужно обращать белокожим, а также зеленоглазым и рыжеволосым людям. Также в зоне риска находятся те, у кого на теле большое количество родинок — 50 и более. Если в прошлом были онкологические заболевания различных локализаций, то это тоже повод более трепетно относиться к своему здоровью. Таким людям лучше избегать прямых солнечных ванн.

— Пациентам с высоким риском лучше всего обращаться к дерматологу раз в год. Можно для начала прийти на приём к участковому терапевту, который выпишет направление к дерматологу. Во время клинического осмотра пациенту важно полностью раздеться, так как нередко родинки находятся в труднодоступных местах: в области половых органов, подмышечных впадин. Бывают проблемные родинки и в волосистой части головы. Вовремя обнаружить заболевание не всегда получается, потому что кто-то испытывает стеснение, кто-то не придаёт значения этим образованиям.

Золотым стандартом диагностики меланомы принято считать дерматоскопию — это современный и доступный метод исследования, при котором врач изучает образования кожи пациента под микроскопом. Процедура абсолютно безболезненная, для неё не требуется особая подготовка со стороны больного и не существует противопоказаний.