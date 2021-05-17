Цветение кандыка отметили в первом национальном парке Алтайского края

На днях впервые в национальном парке «Салаир» побывали алтайские журналисты, а организовать пресс-тур помогли министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, КГБУ «Алтайприрода» и глава Тогульского района Владимир Басалаев.

Национальный парк «Салаир» был создан по инициативе ОНФ и по поручению президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина в сентябре 2020 года. Он располагается на территории низкогорного Салаирского кряжа — отрога

Алтае-Саянской горной страны, на северо-востоке Алтайского края.

Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков вместе с сотрудниками национального парка показали гостям визитную карточку «Салаира» — эфемероиды — растения, появляющиеся ранней весной и дружно цветущие очень короткий период времени. Они покрывают всю территорию Салаирского кряжа.

Алексей Грибков

— Это одно из самых захватывающих событий среди сезонных явлений в черневой тайге. Основные виды эфемероидов — хохлатка крупноприцветниковая, ветреница алтайская, кандык сибирский, занесённый в Красную книгу России. Участники пресс-тура увидели первый кордон кластера Тогул – Иониха, узнали об уникальных обитателях национального парка. Это не обязательно

крупные животные, как принято считать, а например дождевой червь Эйзения Малевича. Он сохранился на Салаирском кряже с доледникового периода и находится под угрозой исчезновения, — рассказал Алексей Грибков.

Сергей Войтюк

— Мы видим, как «Салаир» живёт. В это время года он особенно

прекрасен. Уверен, что благодаря первому пресс-туру об этой уникальной заповедной территории узнают не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Это очень важно, ведь «Салаир» планирует развивать экологический туризм. Пока остаются нерешёнными некоторые вопросы по оснащению национального парка техникой, по созданию инфраструктуры, но мы готовы работать над этим вместе с Минприроды России, — поделился руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

СПРАВКА. Национальный парк «Салаир» создан для сохранения природных комплексов таёжных низкогорий Салаирского кряжа с реликтовыми растениями доледникового периода. Это пихтовые, еловые, кедровые леса, а также уникальные леса из липы сибирской. Здесь обитают 44 вида животных, произрастают 29 видов растений и грибов, занесённых в Красную книгу России и Красную книгу Алтайского края. Территория парка богата объектами историко-культурного наследия — это Уксунайская пещера, старый Екатерининский тракт, места первых русских поселений на Алтае. Площадь национального парка составляет 161 тыс. га.