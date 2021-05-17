Филармония приглашает на концерт «Александр Невский»

19 мая в 18:30 на сцену концертного зала выйдут сразу несколько прославленных коллективов.

В программе, посвящённой 800-летию великого князя Александра Невского, прозвучат Симфония № 2 «Богатырская» Александра Бородина и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева. В концерте принимают участие симфонический оркестр филармонии, Барнаульский академический хор, Губернаторский камерный хор Кузбасса, мужской вокальный ансамбль филармонии, академический хор АГИК и солистка Надежда Гончарук.

Александр Невский — ключевая фигура русской истории. Князь Александр Ярославич, прозванный Невским за победу в сражении со шведами на Неве, не проиграл за свою жизнь ни одной битвы. Великий полководец и мудрый политик, он стал небесным покровителем и одним из культурных символов России.

Фото: кадр из фильма «Александр Невский»

Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» возникла из музыки к фильму Сергея Эйзенштейна о героической борьбе дружины князя Александра с тевтонскими рыцарями-крестоносцами. Совместная работа Эйзенштейна и Прокофьева над этим фильмом стала поразительным примером творческого единения. Композитор работал буквально по кадрам смонтированных сцен, проникаясь их структурой и ритмом. Его музыка не только изобразила бескрайние русские равнины, потрясающую сцену Ледового побоища и холодные воды Чудского озера, поглотившие крестоносцев, но и стала весомой частью художественного и нравственного смысла киноленты. Фильм «Александр Невский», снятый в 1938 году, особенно широко демонстрировался в годы Великой Отечественной войны. Историческая победа русских воинов, одержанная в 1242 году в битве на Чудском озере, через семь столетий вдохновляла народы СССР на борьбу против фашистских захватчиков. Музыка к фильму, ставшая кантатой, и сегодня остаётся абсолютной классикой на все времена, для всех возрастов и поколений.

Фото: кадр из фильма «Александр Невский»

Вторая симфония Бородина — одна из вершин творчества композитора. Она принадлежит к мировым симфоническим шедеврам благодаря своей яркости, своеобразию, монолитности стиля и гениальному претворению образов русского народного эпоса. Евгения Гордеева, автор книги «Композиторы «Могучей кучки», так описывала это произведение: «Симфония начинается темой, полной могучей суровой силы, одновременно грозной и величавой… Почти зримой конкретностью обладает возникающий образ богатырской удали и бесстрашия, воссоздающий героев русского былинного эпоса». В настоящее время «Богатырская» симфония является одним из произведений, входящих в постоянный репертуар многих симфонических оркестров мира.

Возрастное ограничение концерта 6+.

Барнаул, ул. Ползунова, 35.