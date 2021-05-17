Как история писательницы, эвакуированной на Алтай, стала поводом для создания оригинального проекта

По итогам фестиваля «Издано на Алтае» победителем в номинации «Лучшая книга для детей» признали книгу Аделаиды Котовщиковой «В большой семье», вышедшую в свет благодаря Краевой детской библиотеке им. Крупской. Автор издания — известная детская писательница, которую во время блокады Ленинграда эвакуировали на Алтай (она жила сначала в Бийске, потом в Барнауле), где работала корреспондентом краевой газеты.

Алтайский след

В советское время имя Аделаиды Котовщиковой было у всех на слуху. Ведь общий тираж её книг составлял свыше 2,5 млн экземпляров. Но мало кто знал, что во время войны известная детская писательница два года провела в эвакуации в наших краях.

К началу войны имя 32-летней Аделаиды Котовщиковой в литературных кругах уже было известно. По окончании Литинститута она активно публиковалась, в том числе в журнале «Звезда». Начало войны Аделаида Александровна встретила в Ленинграде, и лишь летом 1942 года с двумя дочерьми её эвакуировали в Алтайский край. Она работала сначала счетоводом на льнозаводе в Старой Барде (ныне село Красногорское), затем сестрой-хозяйкой в бийском госпитале, а с августа 1943 года — корреспондентом в Барнауле. Говорят, именно здесь определилась главная тема её будущего творчества — тема ребёнка, пережившего трагедию, так как свои газетные статьи Аделаида Котовщикова посвящала в основном детям, отправленным во время эвакуации в детские дома.

Впоследствии этот алтайский след пройдёт через многие произведения писательницы. Так, в повести «В большой семье» рассказывается о блокаде Ленинграда и эвакуации главных героев на Алтай, а в повести «Даша и её дети» содержится немало автобиографических моментов, в частности, её главная героиня, эвакуированная с детьми в Алтайский край, работала, как и сама Аделаида Александровна, на льняном заводе, а потом и корреспондентом в местной газете.

Вот строчки из повести «В большой семье»:

Аделаида Котовщикова.

«Почти два года «сборная семейка» прожила в Бийске. В первое время всё здесь удивляло Олю и Осю… Осе казалось, что вот пройдёт он по дороге, пыльной и белой, тоже как в Крыму, завернёт в кривой переулочек и… где-нибудь за домами откроется его глазам море. И верно: синий блеск сверкавшей на солнце воды заставлял его зажмуриться. Но это было не море. Голубая широкая Бия текла между лесистыми берегами. На молоке, на ягодах, которые ребята целыми корзинами приносили из лесу, на свежих овощах и чудесной рассыпчатой картошке ленинградцы быстро поправились. И никто уже не останавливал на улице детей сочувственным вопросом: «Ребята, вы из Ленинграда?»

Три в одном

В Алтайской краевой библиотеке им. Крупской про Аделаиду Котовщикову узнали от барнаульского журналиста Светланы Тирской, которая посвятила детской писательнице большую исследовательскую статью.

— Как раз в то время о приёме заявок на конкурс объявил Фонд президентских грантов, — рассказала директор Алтайской краевой библиотеки им. Крупской Людмила Санкина. — И, находясь под впечатлением от истории о писательнице, эвакуированной в годы войны на Алтай, мы решили создасть проект «Главная тема — дети: блокадный Ленинград — Алтай», связанный с Аделаидой Котовщиковой. Речь шла об издании повести «В большой семье», аудиокниги и настольной игры, которая бы познакомила детей с историей блокадного Ленинграда.

Настольная игра “Ленинград – Алтай: путешествие во времени”. Фото: 22rc.ru

Почему к изданию выбрали именно эту повесть? По словам Людмилы Санкиной, в ней рассказывается о вернувшемся с войны офицере, разыскивающем своего сына, о ленинградских школьниках, переживших блокаду, о дружбе и взаимовыручке. К тому же именно такую книгу захотелось издать в год 75-летия Победы.

— Все, кто помнит книги Аделаиды Котовщиковой, не может не отметить их прекрасное оформление, — говорит Людмила Васильевна. — Дело в том, что писательница очень ревностно относилась к иллюстрированию своих изданий, так как за плечами был Крымский техникум изобразительных искусств, где она получила специальность художника-рисовальщика, а также два года учёбы на факультете графики Академии художеств, откуда Котовщикова ушла, сделав выбор в пользу писательства. Поэтому, выбирая иллюстратора для издания, мы решили подойти к вопросу серьёзно и остановились на Ксении Паршиной — художнице, за плечами которой оформление многих книг-победителей фестиваля «Издано на Алтае». В итоге книга вышла тысячным тиражом, экземпляры уже поступили в библиотеки края.

Что касается аудиокниги, то её создали совместно с Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. По задумке звукорежиссёра Ольги Буриловой, озвучила повесть заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, а предисловие к ней прочёл шестиклассник Григорий Бирюков.

Но самой трудоёмкой частью проекта стала настольная игра, созданная при поддержке Центра развития детей и взрослых «Ракурс-Алтай». Это историко-литературная «бродилка» с элементами дополненной реальности, подготовленная в том числе и по материалам повести. Игра знакомит с историческими фактами, предметами, событиями времен Великой Отечественной войны, показывает участие Алтая в обеспечении фронта и помощи эвакуированному населению.