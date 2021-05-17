В Барнаул приедут гармонисты со всей Сибири

21–22 мая в парке «Центральный» пройдёт межрегиональный фестиваль гармонистов «Играй, тальянка русская!».

Фото: culture.ru

Фестиваль проводится в память об известном самобытном гармонисте Николае Вавилове, сообщает портал министерства культуры края. На фестиваль приедут более 160 участников — любителей гармони из Алтайского края, Новосибирской области и других территорий и городов Сибири. Среди них — мастера-изготовители инструментов, коллекционеры гармоней, творческие коллективы (вокальные, инструментальные, фольклорные), юные гармонисты. Зрители познакомятся с народной музыкой, творческими и самобытными людьми — гармонистами, исполнителями частушек, народных песен и танцев под гармонь.

Самой юной участнице фестиваля Динаре Вдовиной — 12 лет. Девочка живёт в Новосибирске. В шесть лет она пришла в музыкальную школу с желанием научиться игре на гитаре, но, увидев гармонь, сразу влюбилась в этот инструмент. Сейчас Динара не только мастерски играет на гармони, но и очень красиво поёт, у девочки необычный тембр голоса. Первый сольный концерт Динара дала, когда ей было 10 лет. Сейчас у неё более 100 выступлений в год! Динара — участница многих концертных программ в Новосибирской области, престижных международных конкурсов.

Динара Вдовина

Фото: сибирскиеогни.рф

Ещё одни юный участник фестиваля приедет из Троицкого района Алтайского края. Ивану Рыкову 14 лет. Играть на гармони он начал в восемь лет. Свой инструмент очень любит и понимает, с удовольствием играет на гармони, выступает на сцене районного Дома культуры, принимает участие в выездных концертах. В таком масштабном фестивале гармонистов Иван примет участие впервые. Для него фестиваль — это новый опыт, знакомство с гармонистами, творческая мастерская. На фестивале будут почётные гости — друзья и ученики Николая Вавилова: Валерий Клейко из Красноярского края, Игорь Навалихин из Нижегородской области, талантливый, самобытный гармонист Павел Лукьянёнок из г. Томска, народный гармонист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Ланин. Услышать юных и уже известных исполнителей можно будет в парке «Центральный».

21 мая на главной сцене парка с 9:30 начнётся прослушивание участников фестиваля, с 12:00 на интерактивной площадке «Алтай мастеровой» краевой общественной организации «Город мастеров» будет работать выставка гармоней. В 13:00 состоится торжественное открытие фестиваля, с 13:30 до 17:00 — выступления участников. 22 мая с 14:00 до 16:00 — гала-концерт и закрытие фестиваля.

Парк культуры и отдыха «Центральный», г. Барнаул, пр. Социалистический, 11.

Справка

Николай Николаевич Вавилов родился 2 ноября 1941 года в деревне Василевка Починковского района Горьковской области. С раннего детства начал осваивать гармонь, полюбил этот инструмент и пронёс эту любовь через всю свою жизнь. На Алтай Николай Николаевич приехал в 1967 году. В течение многих лет он был непременным участником всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!», различных международных фестивалей. Благодаря энтузиазму и активности Н. Н. Вавилова в крае стали проводиться фестивали «Гармонь — душа России», «Играй, гармонь Алтая», гастрольные туры лучших гармонистов по районам края. С 1987 года Н. Н. Вавилов руководил народным ансамблем «Играй, гармонь», выступления которого пользовались большим успехом в крае и за его пределами. В память о выдающемся деятеле культуры Алтайского края Николае Вавилове проводится межрегиональный фестиваль гармонистов «Играй, тальянка русская!»