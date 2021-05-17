Рассказываем, куда сообщать о случаях выхода воды на поверхность из-за опрессовки

С 11 мая 2021 года в Барнауле СГК проводит гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. В этот период возможны повреждения трубопроводов с выходом воды.

Фото: pixabay.com

В случае обнаружения таких фактов горожане могут сообщить о них по следующим телефонам:

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.

Барнаульская теплосетевая компания — 59-97-15, 77-52-39.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25.

В пресс-службе мэрии напомнили, что сейчас в Барнауле проходят испытания в контуре ТЭЦ-3. Отключения будут проводить по магистралям в два этапа. Сначала на 10 дней для опрессовки и ремонтов после неё, затем горячую воду вернут, а потом вновь отключат на 4 дня.

Отключение горячей воды для потребителей контура ТЭЦ-3 запланировано:

с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западной, Гущина, Транзитной, Павловского тракта, Северного Власихинского проезда;

с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежной, Партизанской, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорского тракта;

с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловского тракта;

с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитной, Взлетной, Павловского тракта, а также жителей пос. Новосиликатный и Южный.

Испытания по контуру ТЭЦ-2 начнутся 19 июля.

Полная карта со сроками отключений: