Рассказываем, куда сообщать о случаях выхода воды на поверхность из-за опрессовки

С 11 мая 2021 года в Барнауле СГК проводит гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. В этот период возможны повреждения трубопроводов с выходом воды.
В случае обнаружения таких фактов горожане могут сообщить о них по следующим телефонам:
Диспетчерские службы в районных администрациях:
В пресс-службе мэрии напомнили, что сейчас в Барнауле проходят испытания в контуре ТЭЦ-3. Отключения будут проводить по магистралям в два этапа. Сначала на 10 дней для опрессовки и ремонтов после неё, затем горячую воду вернут, а потом вновь отключат на 4 дня.
Отключение горячей воды для потребителей контура ТЭЦ-3 запланировано:
Испытания по контуру ТЭЦ-2 начнутся 19 июля.
Полная карта со сроками отключений: