В Алтайском крае продолжают разыскивать пропавшего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 5 мая 2021 года.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 42-летнего Жернакова Александра из Поспелихинского района. 5 мая 2021 года он ушёл из дома и не вернулся.

Известно, что в день пропажи мужчина был в бежевой рубашке и сине-голубых камуфляжных штанах.

Приметы пропавшего: рост 178, телосложение нормальное, короткие темно-русые волосы, глаза зелёно-голубые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.