В Барнауле отметят День славянской письменности и культуры

В программе — открытие выставки «Необычайное путешествие в русскую книжность» и концерт.

Фото: culture.ru

Концерт состоится 22 мая в 19:30 в Нагорном парке, на площадке перед церковью Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19). В нём примут участие ведущие творческие коллективы города и края: симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии, Барнаульский академический хор имени А. Тарнецкого, Барнаульский детский хор «Сентябринки», сводный хор храмов Барнаула.

А в четверг, 20 мая, в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки имени Николая Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) в 15:00 откроют выставку-экспозицию «Необычайное путешествие в русскую книжность», посвящённую Дню славянской письменности и культуры. В экспозиции представят издания об истории русской книжности, богослужебные и духовные книги рубежа XIX-ХХ веков, репринтные и церковнославянские азбуки. На открытии выставки священнослужитель расскажет гостям о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии.

День славянской письменности и культуры в России отмечается 24 мая. Праздник проводится в честь святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, христианских просветителей и миссионеров, создателей славянской азбуки.