В Алтайском крае запустят портал обратной связи

Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Алтайского края, которое и занимается в настоящее время апробацией портала обратной связи (ПОС) «Решаем вместе». С его помощью жители края направляют сообщения о проблемах в органы власти и органы местного самоуправления.

Фото: canva.com

По официальным данным, по состоянию на май 2021 года посредством портала обратной связи в Алтайском крае принято более 7,5 тысячи сообщений, из которых 60 процентов относятся к компетенции краевого минздрава и подведомственных ему организаций, больше четверти — органов местного самоуправления, остальные — других органов власти и организаций.

Наиболее популярные темы, по которым жители Алтайского края направляют сообщения:

— вакцинация от Covid-19 (59 %),

— автомобильные дороги (14 %),

— дворы и территории общего пользования (6 %),

— горячее питание младшеклассников (4 %),

— социальное обслуживание и защита (4 %).

Как сообщает краевое министерство, в целом по всему краю граждане отмечают высокую удовлетворённость качеством ответов на сообщения, размещённые на портале.

-— Платформа обратной связи является перспективным проектом единой федеральной цифровой площадки, где постоянно актуализируются и решаются важные задачи. Например, в сентябре была актуальной тема горячего питания младшеклассников, и ПОС позволил принимать запросы от родителей по организации питания. Всего за весь период по этой категории поступило более 300 сообщений. Оперативное реагирование школ и органов управления образованием позволило быстро решать проблемы на местах, благодаря чему в настоящее время таких вопросов практически не возникает. Заявки на вакцинацию от COVID-19 также принимаются через ПОС. С 1 февраля поступило свыше 3 тысяч заявок на запись в лист ожидания на вакцинацию, — сообщил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Он также отметил, что ПОС используется и для проведения голосований и обсуждений по острым социальным вопросам. Так, в настоящее время посредством названной системы проходит голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», которое началось 26 апреля.