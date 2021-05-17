Ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае

На территории региона сохранится высокая пожароопасность.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае до 19 мая 2021 года сохранится высокая (4-й класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). По данным синоптиков в ближайшие сутки ожидается ветреная погода. Ветер юго-западный, днём 6–11 метров в секунду, местами порывы 15–20 м/с.

Жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей ландшафтных пожаров. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Не жгите сухую траву и мусор, воздержитесь от любого использования открытого огня. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей».

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательным к соблюдению правил пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнём даже на удалённом расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.