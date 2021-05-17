Зебру из Красноярска привезут в барнаульский зоопарк

Нового питомца зовут Васёк. Он уже на пути к столицу Алтайского края.

Фото: Барнаульский зоопарк

О большом путешествии зебры из Красноярска в Барнаул рассказали на странице в Instagram барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Заместитель директора зоопарка сообщил, что сейчас питомец едет в краевую столицу.

«Мы планировали останавливаться в каждом городе, смотреть, как Васёк будет себя чувствовать в пути. Но, к сожалению, сделать этого не сможем. Сейчас посоветовались с ветеринарами. Они сказали, что эту дорогу, а она займёт у нас 12–14 часов, животное перенесёт нормально без воды. Сено у него есть. Поэтому всё будет хорошо. Завтра в 9 часов мы произведём выгрузку Васька», — поделился с подписчиками Александр Чеботарёв.

Он также пригласил барнаульцев и гостей города в зоопарк посмотреть на Васька.