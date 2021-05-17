Жительница Алтайского края лишилась больше 120 тысяч рублей, пытаясь продать медоборудование

Теперь правоохранители устанавливают личность интернет-мошенника, который представился работником больницы.

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Полицейские выяснили, что жительница Рубцовска опубликовала в интернете объявление о продаже кислородного концентрата. Ей позвонил неизвестный и, представившись работником больницы, попросил номер карты для того, чтобы купить указанный товар.

Потерпевшая, у которой была подключена услуга «Мобильный банк», передала неизвестному все данные карты и СМС-коды. После этого с её счёта списали 124 тысячи рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции ещё раз обращаются ко всем жителям края, которые совершают сделки купли-продажи через интернет: ни в коем случае не нужно передавать незнакомым людям номера своих счетов или данные банковских карт, а также производить предоплату за услуги и товары. В этом случае можно стать жертвой мошенников и лишиться денег.