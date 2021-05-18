Бодибилдеры Алтайского края завоевали четыре медали на чемпионате Европы

С 14 по 16 мая в испанском городе Санта-Сусанна проходил чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу. В соревнованиях принимали участие около 1000 спортсменов из 40 стран Европы.

Артём Андреев. Фото «Алтайский спорт».

В составе сборной России на турнире выступали четверо атлетов. Результаты следующие: Надежда Каширина победила в номинации «Велнесс» (до 163 см), Артём Андреев выиграл в категории «Классический бодибилдинг» ( 171 см) и стал вторым в категории «Классик физик», Евгений Голошубов возвращается домой с серебром в номинации «Пляжный бодибилдинг»( 176 см). Все спортсмены тренируются под руководством Дениса Капустина.

По итогам сезона Артём Андреев и Надежда Каширина имеют право получить PRO-карту и возможность выступать в элитном дивизионе Международной федерации IFBB.

Добавим, что федерация бодибилдинга России (ФББР) привезла в Испанию рекордную за 34-летнюю историю федерации по количеству спортсменов сборную — 110 человек. И наша команда стала первой в общем зачёте. Атлеты России завоевали 26 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых медалей.