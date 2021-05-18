Больше 12 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Об отключениях с 8:00 19 мая до 8:00 20 мая 2021 года сообщили в СГК.

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Горячую воду отключат в районе улиц Попова, Балтийской, Шумакова и проезда Северного Власихинского в Барнауле.

В указанный период будет установлена временная линия горячего водоснабжения и заглушки на магистральном трубопроводе по улице Балтийской для проведения его замены. На данном участке переложат 300 метров магистрального трубопровода диаметром 500 мм.

Всего под временное отключение попадут 35 многоквартирных домов, детский сада, школа и 14 административных зданий. Это 12 403 жителя.

Работы позволят не отключать полностью потребителей от горячей воды на весь срок ремонта, а ограничиться кратковременными отключениями. Ещё одно понадобится для снятия заглушек и введения отремонтированного трубопровода в работу.