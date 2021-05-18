Ещё одна электричка будет довозить барнаульцев с гребного канала в город

Электропоезд введёт АО «Алтай-Пригород». Он будет ходить в дни проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: pixabay.com

На дополнительной электричке барнаульцы смогут добраться с гребного канала в город. Она будет ходить 20–23 мая 2021 года. Отправление от гребного канала — в 17:13, прибытие на барнаульский вокзал — в 17:25.

Пригородные поезда будут делать остановку «Гребной канал» с 17 по 24 мая 2021 года включительно.

Стоимость проезда от станции «Барнаул» до остановочного пункта «Гребной канал» (в один конец): полный — 20 рублей, льготный — 10 рублей, детский — 5 рублей.

Из Барнаула на гребной канал

№ Маршрут следования Отправление

из Барнаула Прибытие на

гребной канал Периодичность 6010 Барнаул — Озёрки 7:15 7:27 Ежедневно 6224 Барнаул — Заринская 8:29 8:41 Ежедневно, кроме вт, пт 6012 Барнаул — Красный Боец 9:12 9:24 Ежедневно 6226 Барнаул — Артышта-II 9:44 9:56 Ежедневно 6014 Барнаул — Красный Боец 12:28 12:40 Ежедневно 6230 Барнаул — Заринская 13:35 13:47 Ежедневно 6016 Барнаул — Черепаново 15:04 15:16 Ежедневно 6774 Барнаул — Камень-на-Оби 16:23 16:35 Ежедневно 6018 Барнаул — Усть-Тальменская 17:27 17:39 Ежедневно 6232 Барнаул — Заринская 18:12 18:24 Ежедневно 6020 Барнаул — Красный Боец 18:34 18:46 По рабочим дням

С гребного канала в Барнаул