Конечно, Вася! Двухлетний «стиляга» из Африки появился в барнаульском зоопарке

Во вторник, 18 мая, в барнаульский зоопарк привезли нового постояльца — африканскую зебру. Скоро полосатого зверя смогут увидеть все желающие.

Фото Ярослава Махначёва.

Новому барнаульскому питомцу два года, это мальчик, которого зовут Васёк — такое имя дали в Красноярске, где он жил раньше. На торжественный выпуск зебры из большого ящика, в котором она приехала в Барнаул, собрался почти весь коллектив зоопарка. Правда, большинство наблюдало из-за ограждения, ведь поговаривали, что характер у нового питомца не очень-то покладистый. Директор зоопарка Сергей Писарев вообще залез на ящик, чтобы оттуда контролировать процесс. Но опасения были напрасны — зебра, оказавшись на воле, на собравшихся никак не реагировала. Дав пару кругов по вольеру, она принялась мирно щипать траву, которая ей пришлась по вкусу — в Красноярске, откуда приехала полосатая лошадь, такой зелени ещё нет.

Сергей Писарев рассказывает, что зебра была его давней мечтой. Но к её воплощению шли долго: зебра — редкое животное для российских зоопарков, есть только в четырёх городах (Москва, Ижевск, Пенза и Красноярск), да к тому же дорогое — от миллиона рублей. Подходящий вариант нашли в красноярском зоопарке «Роев ручей», куда в воскресенье и поехали за зеброй. В тамошнем зоопарке переживали, как Васёк перенесёт дорогу, опять же опасались за скверный характер полосатого парня, но всё прошло гладко: он спокойно зашёл в специально построенный ящик и так же спокойно перенёс погрузку и весь тысячекилометровый путь. По дороге, конечно, останавливались, кормили Васька. Судя по поведению питомца в Барнауле, никаких претензий ни к кому у него нет.

Как говорит Сергей Писарев, по условиям содержания зебра ничем не отличается от обычной лошади, питается сеном, овсом, любит фрукты, особенно уважает яблоки. Единственное отличие — на зиму ей нужно тёплое помещение, как раз сейчас для Васька строится зимняя квартира. Кстати, зебры отлично чувствуют себя в неволе, где живут до 40 лет. Ну а руководство барнаульского зоопарка уже задумывается о поиске невесты — две зебры однозначно лучше, чем одна.

Сейчас для питомца отвели просторный уголок в загоне с лосями и ламами. Те, пока работники зоопарка следили за зеброй, стояли в сторонке, а потом пошли знакомиться с новым соседом. А вот посетители увидеть Васька не смогут, ещё некоторое время он будет находиться на карантине. Всеобщую презентацию зебры планируют провести 13 июня, устроив большой праздник по такому поводу и организовав выставку, — уже больше года зоопарку дарят вязаных, плетёных и всевозможных зебр, вот эти подарки и представят гостям. Тогда же посетители смогут найти ответ на вечный вопрос: какие они, зебры, —– белые в чёрную полоску или чёрные в белую?