Наденем кигуруми и будем танцевать: в парке «Солнечный ветер» пройдёт «Кигуруми-фест»

22 мая с 12:00 до 15:00 на территории парка развлечений всех ждут в смешных костюмах-пижамах.

Фото: парк “Солнечный ветер”

«Кигуруми-фест» пройдёт в парке «Солнечный ветер» уже в третий раз. На этом празднике все гости в забавных пижамках веселятся, танцуют и участвуют в конкурсах и розыгрышах призов. Главный приз — гигантский единорог от парка «Солнечный ветер».

В программе фестиваля: массовый танцевальный флэшмоб в костюмах кигуруми, запуск тысячи мыльных пузырей от участников флэшмоба, шоу мыльных пузырей от профессиональных артистов: пузыри-гиганты, ожерелье из мыльных пузырей, горящие мыльные пузыри!

Гостей также ждут всевозможные конкурсы: самый большой и самый маленький костюм кигуруми, лучший творческий номер в костюме, семейный выход в костюмах. А ещё вы можете почувствовать себя звездой кигуруми-феста! Любите петь, танцевать или читать стихи? Выступите с творческим номером на сцене парка и получите подарки от партнёров «Солнечного ветра». Подать заявку и узнать подробности можно в аккаунте парка в «Инстаграм» @solnechnyi.veter

Кроме того, на фестивале по территории парка пройдёт парад с лозунгами и транспарантами, будет организована массовая фотосессия в костюмах, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы, весёлые активные игры, дискотека.

Фото: парк “Солнечный ветер”

Розыгрыш призов состоится среди катающихся на аттракционах. Чтобы принять в нём участие, необходимо пополнить карту гостя в этот день, кататься на аттракционах и сбрасывать чеки в лототрон! Розыгрыш пройдёт в несколько этапов в течение праздника. Принять участие в нём могут гости от 18 лет, участвуют чеки только от 22.05.2021. Чтобы получить приз, необходимо находиться в парке на момент розыгрыша.

Если у вас нет такого костюма, на празднике его можно будет приобрести и переодеться на месте. Адрес парка: проспект Ленина, 152 «в».