Некоторым барнаульцам дали горячую воду на три дня раньше

Горячее водоснабжение для части жителей запустили после проведения первого этапа гидравлических испытаний.

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Сегодня, 18 мая 2021 года, жителям 39 многоквартирных домов на улицах Взлетной, Сергея Ускова, Солнечная Поляна, Сиреневой и Павловском тракте в Барнауле подали горячую воду. Всего её получили 15 тысяч барнаульцев.

На участках теплосетей рядом с этими зданиями специалисты завершили ремонтные работы по устранению повреждений, обнаруженных за время опрессовки, которые влияли на подачу ресурса. В данный момент потребители получают горячую воду от соседней магистрали.

Дома, где подача горячей воды восстановлена, отмечены на карте голубыми метками. Если ваш дом отмечен, а горячая вода так и не появилась в кране, — обратитесь в вашу управляющую компанию.

В СГК напомнили, что гидравлические испытания в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 идут поэтапно. Первый проходит с 11 мая по 20 мая. При технической возможности воду начинают подавать раньше.