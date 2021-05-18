Парк «Лесная сказка» внесёт свою лепту в культурную программу участников II этапа Кубка мира по гребле

Спортсменов — участников соревнований — ждут не только жаркие баталии за шесть лицензий на Олимпиаду в Токио, но и развлекательная программа.

Кормление льва

Фото: Барнаульский зоопарк

20 мая с 12:00 участников чемпионата, которые приедут в парк «Лесная сказка» и посетят барнаульский зоопарк, будут угощать гречневой кашей из полевой кухни. Это традиционное русское кушанье в майские праздники становится самым популярным стрит-фудом. Какая она — русская наваристая каша из загадочной для многих иностранных гостей гречневой крупы, спортсмены смогут оценить сами. Главное, что наша гречка — самый что ни на есть спортивный и диетический продукт!

В этот же день в 17:00 на набережной Оби спортсменов будет приветствовать команда барнаульского зоопарка. Директор Сергей Писарев в компании ростовых кукол в костюмах, конечно же, зверей поприветствует участников соревнований, затем гости увидят флешмоб от танцевального коллектива «Натали» и запуск голубей.

21 мая в 20:00 всех приглашают в зоопарк на вечернее кормление львов и тигров. Это зрелищное развлечение очень популярно у горожан, ведь смотрители слегка поддразнивают хищников, чтобы они защищали свою пищу от посягательств и показывали свой суровый львино-тигриный сибирский нрав!

День утёнка

Фото: Барнаульский зоопарк

22 мая горожан, гостей города и участников этапа Кубка мира ждёт «Музейная ночь в барнаульском зоопарке». Это будет настоящий праздник русского медведя. В программе:

«Тайны кухни зоопарка» — показательное кормление медведей, торжественное открытие нового вольера для медведицы Глаши, спектакль «Теремок» на мини-ферме, «Косолапые» конкурсы, русские игры и забавы, ак также мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки. Начало в 20:00.

23 мая в барнаульском зоопарке с 12:00 до 14: 00 будет проходить «День утёнка». Из вольера на радость детям и взрослым выпустят 100 утят, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться! Фотограф зоопарка будет делать снимки всех желающих, которые затем выложат в паблике «Барнаульский зоопарк» во «ВКонтакте».