Подвели итоги театрального фестиваля курсовых и дипломных работ «ШАГ»

Фестиваль проходил с 10 по 14 мая 2021 года на площадке Алтайского музыкального театра.

Фото: sati-sgk.ru

В нём приняли участие студенты театральных вузов со всей России — из Барнаула, Кемерова, Новосибирска, Перми, Саратова. Было показано 7 спектаклей, после каждого жюри проводило его подробный разбор и обсуждение. Студенты выпускных курсов представили на фестивале постановки различных жанров — от балета до кукольной оперы. В программе также были три мастер-класса и четыре экскурсии.

Все команды-участники показали себя достойно, но настоящим открытием этого фестиваля стали студенты Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова с кукольной оперой «Забавная история о короле, бутерброде и королевской корове», за которую ребята получили спецприз фестиваля. Его вручила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров и фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», а также член жюри Наталья Зыкова. Спецприз — это участие осенью в программе студенческих спектаклей VI фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве, сообщает портал министерства культуры Алтайского края.

«Сложно уместить все итоги VI «ШАГа» в несколько предложений, — отметили в музыкальном театре, — они для каждого будут свои: кто-то впервые вышел на большую сцену, и этот шаг был успешным, кто-то остался недоволен собой и наметил направление работы, а кто-то получил удовольствие от просмотра спектаклей, мастер-классов и экскурсий». Главным же итогом для всех стал опыт, для кого-то — опыт первого выхода на большую сцену, для кого-то — опыт участия в фестивале и общения с новыми людьми. Все артисты увезли домой памятные дипломы и статуэтки, а также новые знакомства и впечатления.