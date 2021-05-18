Учёные рассказали, сколько чашек кофе в день нужно для долголетия

Натуральный кофе является не только бодрящим напитком, но и способствует продолжительности жизни благодаря содержащимся в зёрнах кофе биоактивным веществам.

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По словам экспертов, одна чашка натурального кофе в день помогает снизить возможность ранней смерти на 8%, две-пять чашек увеличивают этот шанс ещё на 4%. При этом, если человек пьёт ежедневно по 6 чашек натурального кофе, то риск сокращается на 16%. Медики не рекомендуют выпивать больше. Учёные также отметили, что фильтрованный кофе эффективнее, чем нефильтрованный.

Исследования проводились в течение 10 лет. За это время учёные проанализировали данные примерно полумиллиона взрослых британцев, в рационе которых был кофе. Оказалось, что кофеин положительно сказался на долголетии наблюдаемых, пишет «Российская газета» со ссылкой на Express.