В Барнауле обсудили изменения в правила землепользования и застройки

Собственников не будут выселять из их домов — ответ на главный вопрос горожан, касающийся изменений и дополнений в ПЗЗ.

Фото: barnaul.org

По сообщению официального сайта города, в обсуждении приняли участие руководители администрации города, органов территориального общественного самоуправления районов Барнаула, архитекторы, члены Общественной палаты города, а также депутаты Барнаульской гордумы: Галина Буевич, Дмитрий Абалымов, Дмитрий Ильиных, Александр Локтев, Иван Нифонтов, Евгений Носенко, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов, Юрий Ряполов и Сергей Струченко. Модератором круглого стола выступил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев.



Участники встречи подчеркнули, что многим горожанам сложно разобраться в этой непростой теме, поэтому они обращаются за помощью к власти.



Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв в своём вступительном слове сообщил, что предложенные комитетом поправки в действующие правила вызваны необходимостью приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. По его словам, только с момента последних изменений правил принято четыре федеральных закона, которыми внесены поправки в Градостроительный кодекс РФ. Также внесение изменений в правила основано на предложениях физических и юридических лиц, органов государственной власти, городских депутатов.

— Правоотношения, возникшие до внесения изменений, сохраняются. Если земельный участок оформлен на праве собственности с видом разрешённого использования для индивидуальной жилой застройки, то собственник земельного участка может осуществлять и реконструкцию, и строительство индивидуального жилого дома. Если собственнику дома предстоит процедура оформления земельного участка, то это также возможно при соблюдении предусмотренных законодательством процедур, — отметил Антон Воробьёв.

Кроме этого, он подчеркнул, что массовых обращений в комитет от собственников земельных участков в частном секторе не поступало.

— Согласно Конституции России своим имуществом распоряжается собственник и никто другой. Необходимо активнее работать с жителями, больше разъяснять эти вопросы, не давать поводов для манипуляций, — подчеркнул секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев.

По словам члена Общественной палаты города Валида Газиева, сегодня строительные компании финансово не готовы массово расселять частный сектор из-за цены, которую запрашивают жители этих территорий. Поэтому ни один застройщик выкупать и расселять, тем более насильно, никого не будет.

На проблему существования недобросовестных застройщиков указал глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк:

— Есть нормальные, ответственные строители, которые строят и благоустраивают большие кварталы, а есть те, кто возводит «фантомные дома», когда на месте, где должен быть коттедж, вырастает трехэтажный дом. Такие факты, к сожалению, есть. Нам всем нужно внимательно подходить к этим вопросам.

Участники совещания подчеркнули, что Генплан требует постоянного внимания, внесение изменений и дополнений в его содержание является естественным процессом.



Депутаты Александр Локтев и Иван Нифонтов рассказали, что в Железнодорожном районе они инициировали создание рабочей группы, в состав которой вошли и активисты частного сектора. При этом Александр Локтев сообщил:

— Наша рабочая группа носит не номинальный характер. Уже проведено несколько встреч. Вместе с жителями мы работаем над списком предложений, которые будут включены в проект Генплана города.

От лица депутатов гордумы её председатель Галина Буевич и руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов предложили представителю инициативной группы барнаульцев по рассмотрению предложений жителей Железнодорожного района о внесении изменений в Генеральный план провести встречу с депутатами БГД.