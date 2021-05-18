В Барнауле пройдёт отбор абитуриентов в Академию Никиты Михалкова

19 мая на кастинг на бесплатное обучение в театральной школе мэтра соберутся профессиональные актёры.

Фото: academynsm.ru

Отбор в формате собеседования будет проходить 19 мая в учебном театре АГИК (улица Гущина, 211б) среди тех, кто ранее записался на первичный отбор на сайте академии. В состав приёмной отборочной комиссии в Барнауле войдут режиссёр, педагог Владимир Байчер и режиссёр, старший преподаватель Школы-студии МХАТ, педагог академии Михаил Милькис. Кроме Барнаула приёмная комиссия побывает в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Магнитогорске.

В кастинге участвуют специалисты с высшим профильным профессиональным образованием, студенты выпускного курса творческого вуза по направлению обучения «актёрское мастерство» в возрасте до 35 лет и с опытом работы в сфере театра и кино. Рекомендованных по итогам региональных кастингов абитуриентов пригласят в Москву на заключительный (финальный) отбор.

Проект реализуют шестой год при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он направлен на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места для обучения по направлению «актёрское мастерство».

Обучение в Академии Н.С. Михалкова включает в себя несколько образовательных этапов, в том числе лекции, практические занятия по профильным дисциплинам, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. По окончании академии выпускники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о дополнительном профессиональном образовании по соответствующему направлению профессиональной деятельности. По завершении обучения слушатели в качестве выпускной работы представят ­­фильмы и спектакли.