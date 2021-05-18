В Барнауле установят памятный знак предприятиям, эвакуированным в наш регион в годы Великой Отечественной войны

Сейчас специалисты обрабатывают горельефы, которые разместят на двух плоскостях гранитной стелы, придают задуманную автором композиции форму георгиевской ленте, параллельно готовят фундамент под многотонный монумент высотой около 6 метров.

Памятный знак заводам Победы планируют установить в конце июня 2021 года в сквере Кири Баева.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка считает, что памятный знак станет символом уважительного отношения всех послевоенных поколений к истории своего края, к людям, тяжёлым трудом приближавшим Победу в Великой Отечественной войне.

Идею создания этого памятного знака выдвинул Союз промышленников Алтайского края. Её поддержало региональное правительство, средства на реализацию проекта выделили промышленные предприятия.

Открытие памятного знака запланировано на 22 июня, пишет минпромэнерго региона.