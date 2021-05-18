Врач назвал смертельно опасные для детей фрукты

Синильная кислота, содержащаяся в косточках персика и абрикоса, может представлять опасность для детей.

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Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, синильная кислота может вызвать отравление вплоть до летального исхода.

Он отметил, что многие дети, которые злоупотребляют ядрышками этих фруктов, получают тяжёлые отравления.

По мнению учёных из Китая, абрикосы считаются одним из самых полезных фруктов. Мякоть абрикоса, насыщенную солями калия, советуют включать в рацион питания всем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями.

В свежих плодах содержится около 305 мг солей калия, а в сушёных — в 5–6 раз больше. Калий с железом в сухофруктах очень полезен для людей, страдающих анемией. Курага также помогает при плохом кровообращении, миастении, нарушении сердечного ритма и прочих патологиях, пишет «Российская газета».