Алтайские пенсионеры могут выбрать удобный способ получения пенсии

Для этого им нужно определиться с организацией, которая будет доставлять её, и способом получения — на дому, в кассе или на свой счёт в банке.

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Отметим, что в Алтайском крае эти выплаты осуществляют «Почта России» и 24 банка, которые заключили договоры о доставке пенсии с Пенсионным фондом.

Через «Почту России» в регионе на дому или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства получают пенсии 242 385 человек. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с графиком доставки.

Через кредитные учреждения в Алтайском крае получают пенсии 490 675 человек. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат. Снять свои деньги с банковского счёта можно в любой день после их зачисления. 33 659 пенсионеров предпочитают получать деньги на пластиковую карту.

В пресс-службе правительства региона добавили, что деньги за пенсионера может получать доверенное лицо. Тогда выплату делают по доверенности, срок действия которой превышает один год при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения выплаты.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» получателям пенсий и иных социальных выплат на банковскую карту до 1 июля 2021 года следует перейти на карту «Мир». Новые реквизиты следует представить в ПФР, подав заявление о доставке пенсии.