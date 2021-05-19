Алтайские вузы получат больше тысячи дополнительных бюджетных мест в 2021 году

Больше всего бюджетников готов принять классический университет — более 600, технический — свыше 200, педагогический — 150. Общее количество бюджетных мест в 2021 году составит 6 635.

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Напомним, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что в ближайшие два года в вузах страны дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам.

Постепенное увеличение бюджетных мест в региональных вузах запланировано до 2030 года. Специалисты считают, что это позволит приостановить отток студентов в другие города.

Отметим, что эта мера реализуется в комплексе с другими. Начиная с 2021 года не менее 100 российских вузов будут получать гранты от 100 миллионов рублей на обновление научно-технической базы, открытие студенческих технопарков и так далее. На поддержку смогут претендовать все государственные вузы.

Этим новые меры поддержки высшей школы не ограничатся. Владимир Путин поручил уделить особое внимание педагогическим вузам.

«Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей», — подчеркнул глава государства.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на рынке труда в Алтайском крае профессия педагога одна из самых востребованных, уступает по популярности лишь специалистам здравоохранения.