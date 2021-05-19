Барнаульцев приглашают посадить лес

19 мая 07:45 2021

Внести вклад в озеленение Алтайского края можно в пятницу, 21 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Все желающие старше 18 лет смогут посадить деревья в рамках проекта «Посади лес» около села Полковниково. В паблике mbn_barnaul в Instagram сообщили, что это место находится примерно в 100 км от Барнаула.

Выезд будет ранним.

Тайминг поездки:

  • 7:50 — сбор
  • 8:00 — выезд
  • 9:30 — прибытие в село Полковниково, стыковка с сотрудниками лесхоза, пересадка по необходимости
  • 10:30 — приезд на полосу посадки
  • 10:30–11:30 — вступительное слово, инструктаж
  • 11:30–14:00 — посадка деревьев (2,5 ч.)
  • 14:00–14:30 — обед
  • 14:30–16:00 — продолжение посадки
  • 16:00–18:00 — возвращение в город

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету регистрации по ссылке.

Что нужно иметь с собой:

  • Страховка или прививка от клещевого энцефалита
  • Бутылка/термос с водой на время дороги
  • Одежда по погоде
  • Резиновые сапоги (почва влажная)
  • Дождевик на случай дождя, головной убор, одеться так, чтобы не могли пробраться клещи
  • Кружка или термос (водой обеспечат организаторы)
  • Сменная чистая одежда на обратную дорогу

Участников проекта просят соблюдать масочный режим.

Организаторы обещают питание (вегетарианское, мясное), инвентарь для посадки, доставку на место и обратно. При желании можно поехать на своём автомобиле.

Также барнаульцев просят взять многоразовую посуду для обеда и не брать с собой влажные салфетки, чтобы мероприятие прошло безотходно.