Барнаульцев приглашают посадить лес

Внести вклад в озеленение Алтайского края можно в пятницу, 21 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Все желающие старше 18 лет смогут посадить деревья в рамках проекта «Посади лес» около села Полковниково. В паблике mbn_barnaul в Instagram сообщили, что это место находится примерно в 100 км от Барнаула.

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Выезд будет ранним.

Тайминг поездки:

7:50 — сбор

8:00 — выезд

9:30 — прибытие в село Полковниково, стыковка с сотрудниками лесхоза, пересадка по необходимости

10:30 — приезд на полосу посадки

10:30–11:30 — вступительное слово, инструктаж

11:30–14:00 — посадка деревьев (2,5 ч.)

14:00–14:30 — обед

14:30–16:00 — продолжение посадки

16:00–18:00 — возвращение в город

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету регистрации по ссылке.

Что нужно иметь с собой:

Страховка или прививка от клещевого энцефалита

Бутылка/термос с водой на время дороги

Одежда по погоде

Резиновые сапоги (почва влажная)

Дождевик на случай дождя, головной убор, одеться так, чтобы не могли пробраться клещи

Кружка или термос (водой обеспечат организаторы)

Сменная чистая одежда на обратную дорогу

Участников проекта просят соблюдать масочный режим.

Организаторы обещают питание (вегетарианское, мясное), инвентарь для посадки, доставку на место и обратно. При желании можно поехать на своём автомобиле.

Также барнаульцев просят взять многоразовую посуду для обеда и не брать с собой влажные салфетки, чтобы мероприятие прошло безотходно.