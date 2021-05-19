Барнаульцев приглашают посадить лес

Внести вклад в озеленение Алтайского края можно в пятницу, 21 мая 2021 года.
Все желающие старше 18 лет смогут посадить деревья в рамках проекта «Посади лес» около села Полковниково. В паблике mbn_barnaul в Instagram сообщили, что это место находится примерно в 100 км от Барнаула.⠀Выезд будет ранним.
Тайминг поездки:
Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету регистрации по ссылке.
Что нужно иметь с собой:
Участников проекта просят соблюдать масочный режим.
Организаторы обещают питание (вегетарианское, мясное), инвентарь для посадки, доставку на место и обратно. При желании можно поехать на своём автомобиле.
Также барнаульцев просят взять многоразовую посуду для обеда и не брать с собой влажные салфетки, чтобы мероприятие прошло безотходно.