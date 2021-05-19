Дедушка пропал в Барнауле

18 мая 2021 года он ушёл из дома в неизвестном направлении.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 81-летнего Рязанова Николая из Барнаула. Известно, что в день пропажи он был одет в зелёную ветровку, чёрные трико, синюю рубашку в клетку, синие кроссовки, зелёную кепку. С собой взял красный пакет.

Приметы:

Рост: 169 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: серые.

Волосы: чёрные с проседью.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.