Эксперты рассказали об опасности кондиционеров

Кондиционер в помещении может спровоцировать целый букет заболеваний.

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Уже в конце весны в домах и офисах начинают включать кондиционеры. Однако этот прибор, призванный обеспечить комфортное пребывание в помещении, не так безопасен, если его неправильно эксплуатировать и вовремя не чистить.

На фильтрах кондиционеров могут скапливаться бактерии и пыль. Для аллергиков нечищеный фильтр может стать серьёзной проблемой. Впрочем, плановый уход за фильтрами необходимо производить и тем, кто от аллергии не страдает. Ведь постоянное пребывание в комнате, где воздух заполнен частицами пыли, ни к чему хорошему не ведёт.

Кондиционер может спровоцировать обострение фарингита, хронического ринита, конъюнктивита, заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз, вызвать ангину, аллергию или легионеллёз, пишет «Российская газета».

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют не сидеть в помещении с включенным кондиционером весь день, а также не устанавливать температуру ниже 18 градусов. Оптимальная температура 21–23 градуса. Разница между температурой внешней среды и в помещении должна быть не более 10 градусов. Если на улице в тени 34 градуса, значит, комфортная температура воздуха в помещении 24 градуса. Никогда не стоит сидеть под прямой струёй охлаждённого воздуха работающего аппарата. Эта проблема актуальна не только для офисов, но и кафе, магазинов.

Не злоупотребляйте принудительным охлаждением воздуха. Наш организм способен подстраиваться под любые условия окружающей среды, создавая же тот самый пресловутый комфорт, мы лишаем его возможности адаптироваться. И потом русскую народную мудрость «Жар костей не ломит» забывать не стоит! Также вместо кондиционера рекомендуют применять естественную вентиляцию. Постоянное проветривание помещений снижает риск распространения инфекций.