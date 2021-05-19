К этапу Кубка мира в Барнауле всё готово

До старта II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ остался один день. Все участники и функционеры уже прилетели в Барнаул, спортсмены даже успели потренироваться.

Участники этапа Кубка мира тренируются в Барнауле. Фото: Олег Харлов.

Основная группа спортсменов, более 300 человек, прилетела в Барнаул в понедельник, 17 мая, двумя чартерными рейсами из Венгрии, где проходил I этап Кубка мира. Остальные добирались регулярным авиасообщением из своих стран транзитом через Москву или Новосибирск. Всего в Барнауле собрались команды, представляющие четыре континента — до Алтая не долетели только австралийцы и новозеландцы, которых остановила пандемия. Многие участники барнаульского этапа Кубка мира уже успели потренироваться на гребном канале. Как рассказал технический директор Всероссийской федерации гребли, заместитель главного судьи соревнований Николай Мордвин, пока отзывы только положительные.

Первый вице-президент Международной федерации гребли (ICF) Томас Конецко отметил радушный приём хозяев соревнований.

Томас Конецко: — Когда мы прилетели, нас замечательно встречали, благодарю Барнаул за профессиональную организацию. Для спортсменов встреча, размещение, питание очень важны, здесь всё это организовано на высоком уровне. Три года назад во время Кубка чемпионов я обещал, что мы вернёмся сюда с ещё более крупными соревнованиями, и вот мы снова здесь.

Как говорит Томас Конецко, обычно в новых местах этапы Кубка мира проводятся после Олимпиад, на сей же раз судьба распорядилась так, что у нас будет один из последних крупных стартов перед главным турниром четырёхлетия, поэтому барнаульский старт очень важен. Неслучайно трансляцию соревнований можно будет увидеть в 72 странах мира.

— Для нас особо важно, что среди вещателей есть и олимпийский телеканал, — отметил Томас Конецко.

Технический директор ICF Мартин Маринов заключил, что гребной канал полностью готов к соревнованиям, остались лишь последние штрихи вроде размещения телекамер.

— Я не скажу, что барнаульский канал лучший в мире, но один из лучших — это точно. У каждой площадки есть особенности, стандартными их сделать невозможно. В Барнауле всё получилось классно. Я помню, что тут было три года назад, и как канал изменился сейчас. Да, есть ещё нюансы, которые можно доработать. Если здесь будут третьи мировые старты, тогда вообще всё сделают идеально,— уверен Маринов.

Канал готов к проведению Кубка мира и олимпийскому отбору. Фото: Ярослав Махначёв.

В Барнауле спортсмены будут выступать не на своих лодках, их закупили благодаря Фонду поддержки олимпийцев специально к турниру. И это первый подобный опыт для ICF. Обычно спортсмены привозят свои каноэ и байдарки.

— Есть три основных места проведения соревнований — в Германии, Польше и Венгрии, — рассказывает Мартин Маринов. — Они расположены близко, перевозить лодки удобно. Но мы хотим развивать греблю и в других городах, а в короткий срок перевезти лодки сложно и дорого. Поэтому решено перейти на тот вариант, который реализован в Барнауле, — инвентарь предоставляют организаторы. На I этапе Кубка мира в Венгрии разыграли 12 олимпийских лицензий, в Барнауле определят обладателей последних шести. За них будут бороться в том числе и российские гребцы.

— Илья Штокалов поборется за лицензию на тысяче метров в каноэ-одиночке, — рассказал Николай Мордвин. — В Венгрии он выступил неоднозначно, но решено дать ему ещё один шанс. Также в отборе на Олимпиаду примут участие Наталья Подольская (байдарка, 200 метров) и Светлана Черниговская (байдарка, 500 метров).

Будут среди участников и представители Алтайского края — это Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

Приехавшие в Барнаул иностранцы очень удивились жаркой погоде в Сибири. К сожалению, уже в среду она испортилась, но спортсменов это не смущает. Старты состоятся при любой погоде, если только не будет урагана или сильной грозы, в которую на воде находиться опасно. Мартин Маринов, участник шести Олимпийских игр, вспомнил, как два раза во Франции он выступал при низкой температуре.

— В 2009-м было +3 градуса, а в 2006 году +5. Такое нечасто случается, поэтому запоминается. Очень часто бывает: мы куда-то приезжаем — стоит хорошая погода. Начинаются старты — она портится. Заканчиваем — снова солнце. Даже примета есть: хотите испортить погоду — зовите гребцов. Ничего страшного, мы готовы ко всему, — уверен Маринов.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая. Участие принимают более 400 спортсменов из 58 стран. 20, 21 и 22 мая соревнования будут начинаться с 10:00, 23 мая — с 11:00. Официальная церемония открытия состоится 21 мая в 12:50, церемония закрытия — в воскресенье в 14:30. Полную программу смотрите здесь.

Билеты на соревнования можно приобрести на сайте kassy.ru, их стоимость — 100 рублей за вход на набережную канала, 200 — за место на трибуне. Советуем поторопиться, билетов на трибуну на заключительный день этапа Кубка мира уже нет.

Есть два главных способа добраться на барнаульский гребной канал, где будет проходить Кубок мира: автобус и электричка. С 20 по 23 мая из района речного вокзала до места проведения соревнований можно бесплатно доехать на автобусе. Чтобы попасть в эти автобусы, необходимо предъявляет билет на барнаульский этап Кубка мира (именно на этот день). Здесь же будет расположена касса по продаже билетов на Кубок мира (часы работы — с 9 до 17 часов). Первый автобус из Барнаула будет уходить в 7:30 и далее с интервалом 8–9 минут.

Остановка автобусов до гребного канала находится у пл. Баварина. Фото: «Алтайский спорт».

Можно доехать до места проведения турнира и электричкой. Пригородные кассы находятся между Железнодорожным вокзалом Барнаул и автовокзалом. Здесь же будет расположена точка по продаже билетов на Кубок мира (касса № 1, часы работы — с 9 до 17 часов). Стоимость проезда от станции Барнаул до остановочного пункта «Гребной канал» (в один конец): полный — 20 рублей, льготный — 10 рублей, детский — 5 рублей.