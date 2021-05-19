МВД опубликовало правила безопасности во время теракта

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

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Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки.

Не открывайте дверь в подъезд подозрительным лицам.

Если произошёл взрыв, пожар, никогда не пользуйтесь лифтом.

Эвакуация:

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и чётко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

возьмите личные документы, деньги и ценности;

отключите электричество, воду, газ;

окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей, несовершеннолетних;

обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от возможного проникновения мародёров;

не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно;

возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Если обнаружен подозрительный предмет: