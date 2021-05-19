МВД опубликовало правила безопасности во время теракта

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки.
Не открывайте дверь в подъезд подозрительным лицам.
Если произошёл взрыв, пожар, никогда не пользуйтесь лифтом.
Эвакуация:
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и чётко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
Если обнаружен подозрительный предмет: