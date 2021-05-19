Троих подростков из Алтайского края осудят за жестокие издевательства над знакомой

Юноша и две девушки пытались «выбить» из 18-летней знакомой несуществующий долг.

Фото: istockphoto

Инцидент произошёл в августе 2020 года в Бийске. Трое 17-летних подростков пришли домой к знакомой и предложили ей прогуляться, чтобы обсудить денежный долг.

Они пришли на пустырь около Бии, и молодые люди начали угрожать девушке ножом. Они заставили потерпевшую раздеться, забрали имеющиеся при ней деньги и кольцо, после чего стали жестоко избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий долг. Обвиняемые унижали девушку и снимали происходящее на телефон.

После содеянного они вместе с девушкой пошли к ней домой, где продолжили издевательства, а также совершили в отношении неё иные действия сексуального характера. Шантажируя потерпевшую, подростки опубликовали её фотографии интимного характера на принадлежащей девушке странице в соцсетях и разослали фото и видео её знакомым.

В ходе предварительного следствия каждый из обвиняемых вину признал частично, перекладывая ответственность и вину друг на друга. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет Следком по Алтайскому краю.