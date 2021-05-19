В Барнауле вместо старого ТЦ «Грааль» планируют сделать новый Green

Новый торговый центр Green планируют открыть в Барнауле в ближайшее время на проспекте Красноармейском, 26. Ранее в этом здании располагался торговый центр «Грааль».

Фото: «Вечерний Барнаул»

Отметим, что последние несколько лет строение имело непривлекательный внешний вид и было завешено баннером с фальшфасадом. Но в 2018 году у него сменился собственник, после чего началась реконструкция.

Согласно проекту облицовка будет коричнево-оранжевого цвета и выполнена из современных материалов. Входные группы расположат с торца, также планируется организовать паркинг на 35 автомобилей на собственной огороженной территории.

Визуализацию подготовила мастерская Александра Деринга «Классика». На ней видна вывеска с новым названием реконструируемого торгового центра — Green.

На сегодняшний день работы на объекте ведутся на фасадах и внутри здания. Сейчас специалисты завершают отделку. Также обустраивается прилегающая территория.

Алтайский портал недвижимости сообщил, что риэлторы уже ищут будущих арендаторов. Они предлагают помещения свободного назначения от 20 до 1386 кв. м на первом, втором и цокольном этажах. Стоимость начинается от 325 рублей за кв. м и зависит от расположения. Агенты отмечают в объявлениях, что у здания есть своя газовая котельная, грузовой лифт, высота потолков составляет 3–3,5 метра. Тем, кто будет снимать помещения, при необходимости даже предоставят арендные каникулы, правда, всего на один месяц.