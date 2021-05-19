В районах Барнаула приступили к ремонту придомовых территорий

Работы по благоустройству придомовых территорий краевой столицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполняет ООО ПСК «Индустрия».

На ул. Г. Исакова, 200, ведутся работы по снятию старого асфальтового покрытия.

Фото: Андрей Чурилов

В 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов. Планируется обустроить 30 парковок, четыре контейнерные площадки, две системы водоотведения. На 36 дворовых территориях будет выполнена установка детского и спортивного оборудования. В восьми дворах смонтируют ограждение.

Наибольшее количество — 23 дворовые территории — приходится на Ленинский район. Только ТОС «Малаховский» в этом году получит восемь благоустроенных дворов, на трёх из них работа уже началась.

— Наш микрорайон по большей части состоит из пятиэтажных домов, введённых в эксплуатацию 50 и более лет назад, — рассказала председатель Совета ТОС Оксана Доронина. — Дворовых и спортивных площадок не хватает, асфальтовое покрытие во многих дворах пришло в негодность. Именно по этим причинам жители охотно включились в нацпроект, с начала его реализации с учётом нынешних восьми объектов благоустроено уже 30 дворов. Придомовые территории у нас небольшие, крупные детские и спортивные объекты поставить просто некуда, но мы стараемся практически в каждом ремонтируемом дворе устанавливать игровые элементы для ребятишек. Желающие поучаствовать в нацпроекте уже есть и на следующий год.

Сейчас ведутся работы во дворе дома на ул. Георгия Исакова, 200. Здесь будет произведена замена бордюрного камня, асфальтирование внутридворового проезда с расширением, тротуаров и предподъездных площадок. Планируется установка урн и скамеек. На ул. Юрина, 257 и Островского, 15, уже установлен новый бордюрный камень, поребрик, заасфальтированы предподъездные площадки и тротуары.

Своей очереди на ремонт двора с нетерпением ждут жители дома № 29 на ул. Островского.

— Нам в этом году повезло вдвойне, — поделилась старшая по дому Людмила Федоренко. — В рамках капремонта уже отремонтировали крышу, освещение у нас есть, появится пусть и небольшая, но огороженная детская площадка. Место для детского досуга нам нужно как воздух, в доме у нас 32 ребёночка, ещё двое скоро появятся на свет, надеюсь, что к осени малышня получит замечательный подарок.

В Октябрьском районе начались работы на придомовых территориях на ул. Воровского, 115а и Красносельской, 94. Здесь планируется отремонтировать дворовые проезды, обустроить парковки и освещение, установить урны и скамейки, а также оборудовать детские площадки. А во дворе дома на ул. Кулагина, 4 рабочие завершают подготовку территории для дальнейшего асфальтирования и расширения дворового проезда. По этому адресу планируется установить спортивный комплекс для детей и подростков.

В Железнодорожном районе ведутся работы на двух площадках: на ул. Молодёжной, 64 и Новоугольной, 24. По первому адресу планируется заменить бордюрный камень, асфальтировать проезд и тротуар, обустроить современную детскую площадку, а также установить новые скамейки, урны и осветительные прожекторы над входами в подъезды.

Ведётся благоустройство дворовых территорий и в Индустриальном районе. Здесь подрядчик зашёл на Павловский тракт, 231. В Центральном районе начались работы в посёлке Южном сразу по трём адресам: ул. Герцена, 8а, пр. Дзержинского, 31 и 25а.