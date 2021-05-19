Вопросы подготовки квалифицированных рабочих для строительной сферы обсудили в Барнауле

Алтайский архитектурно-строительный колледж и ряд крупных работодателей обсудили совместные планы по качественной подготовке квалифицированных рабочих в рамках частно-государственного партнёрства.

Фото: Андрей Чурилов

Работодатели, принимающие выпускников архитектурно-строительного колледжа, ознакомились с условиями в учебных мастерских. Надо сказать, что алтайский колледж в последние годы практически сравнялся по уровню оснащения с лучшими российскими учебными заведениями строительной отрасли. Поэтому у выпускников не может возникнуть такой проблемы, что на реальном производстве они встретятся с незнакомым оборудованием. Другой вопрос — молодые специалисты не всегда морально готовы к производственным темпам.

Ученические бригады выполняют работы на подрядной и субподрядной основе на объектах города и собственной базе образовательного учреждения. Кроме того, на сегодня в ААСК девять человек официально трудоустроены с третьего курса — это ребята, которые освоились на месте прохождения практики.

— По предварительному распределению видно, что более 70% выпускников планируют свое трудоустройство, — говорит Виталий Закопко, заместитель директора по учебно-производственной работе ААСК. — На это влияет, в частности, то, что они окунулись в производственную среду предприятий ещё на первых курсах. Более 50% ребят ежегодно проходят практику на одном и том же предприятии и договор о трудоустройстве приносят тоже оттуда. Например, у нас выпускается 59 мастеров общестроительных работ (сварщики, каменщики). Значительная часть этих ребят прошла практику на заводе БКЖБИ № 2, и 15 человек уже заявили, что собираются там трудоустраиваться.

Что любопытно, все выпускники-2021 по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих уже определились со своим трудовым будущим, а вот среди выпускников — специалистов среднего звена около четверти нуждаются в помощи с трудоустройством.

Более трети выпускников планирует трудоустройство в ИП. Директор ААСК Виталий Баленко подчеркнул, что не все из них достигли совершеннолетия, и очень важно, чтобы работодатели соблюдали установленные нормы для таких работников. Крупные предприятия относятся к этому ответственно, а на мелких производствах юных сотрудников порой загружают работой сверх положенных норм, и этот вопрос требует контроля.

Обеспечение материально-технической базы колледжа в соответствии с мировыми стандартами стало возможным благодаря реализации двух грантов нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» и открытию 10 мастерских по компетенциям WorldSkills.

Пандемия внесла изменения в рынок труда. Если раньше в строительстве работало немало мигрантов, то теперь большим спросом пользуются собственные кадры, и в этом плане выпускники ААСК оказались в выгодном положении.

Это может не быть заметно здесь и сейчас. Например, по данным колледжа, всего девять из 25 выпускников 2021 года по специальности «монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» собираются работать в «Газпром газораспределение Барнаул» и два человека изъявили намерение трудоустроиться к индивидуальным предпринимателям. Что с остальными? Работодатели уверяют: у них есть договорённости о приёме на работу после прохождения срочной службы в армии.

Участники встречи обратили внимание и на другую возможную ситуацию. Так как колледж готовит большое количество специалистов по определённым специальностям, то в какой-то момент может возникнуть кризис перепроизводства: кадров может оказаться больше, чем требуется барнаульскому рынку. Впрочем, это касается только определённых профилей. Директор колледжа отмечает, что ребята готовы осваивать дополнительные навыки. Например, студентов-сварщиков можно доучить на арматурщиков, которые тоже необходимы барнаульским строительным компаниям. Колледж заинтересован в подготовке специалистов широкого профиля.