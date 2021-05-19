Врач назвал несколько правил утоления жажды

В жаркую погоду эксперты рекомендуют пить больше воды. Однако нужно соблюдать некоторые правила.

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Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что на недостаток жидкости в организме обычно указывает чувство жажды. А потребность в жидкости зависит от физической активности и массы тела человека. Он рекомендует выпивать «примерно 40 миллилитров на килограмм веса».

Врач также советует пить воду небольшими порциями, по несколько глотков. Также помимо воды можно употреблять морс, компот, квас и чай.

Тяжельников утверждает, что очень холодные напитки могут привести к снижению иммунитета. Поэтому эксперт не рекомендует их пить. Кроме того, употребление ледяных напитков делает организм уязвимым перед коронавирусом.

Врач также высказался против сладких газированных напитков и концентрированных соков, не утоляющих жажду. Эксперт упомянул и кофе. Этот напиток повышает риск обезвоживания.

Желательно избегать в жару и употребления алкоголя, который нарушает терморегуляцию, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма и может привести к серьёзным осложнениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.