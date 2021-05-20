Алтайские больницы получили 1600 упаковок инновационного препарата для лечения пациентов с COVID-19

Отечественный биотехнологический препарат «Артлегиа» поступил в 10 медицинских учреждений Алтайского края.

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Препарат предназначен для лечения среднетяжёлых форм коронавирусной инфекции. Он отмечен во Временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В пресс-службе правительства Алтайского края отметили, что в регионе уже используют «Артлегиа».