Алтайские больницы получили 1600 упаковок инновационного препарата для лечения пациентов с COVID-19

Отечественный биотехнологический препарат «Артлегиа» поступил в 10 медицинских учреждений Алтайского края.
Препарат предназначен для лечения среднетяжёлых форм коронавирусной инфекции. Он отмечен во Временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
В пресс-службе правительства Алтайского края отметили, что в регионе уже используют «Артлегиа».
«В нашем госпитале применять отечественный биотехнологический препарат в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией начали в декабре 2020 года, он уже доказал свою эффективность. Хотелось бы отметить, что эта благотворительная акция станет хорошим подспорьем для медучреждений региона», — рассказывает главный врач Городской больницы № 4 Анна Каркавина.