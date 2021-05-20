Алтайские мастера представят свои изделия на ярмарке в Барнауле

Она будет работать в дни проведения II этапа Кубка мира по гребле.

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В Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской будет работать выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий барнаульских и алтайских товаропроизводителей и мастеров. Все желающие смогут приобрести товары с 20 по 23 мая 2021 года.

Торговые ряды оформят в экостиле, продукцию представят 30 предприятий.

Посетители смогут приобрести ремесленные изделия из дерева, керамики, глины, сувенирную тематическую продукцию, а также чаи, фитосборы, восточные сладости и другие полезные продукты местных компаний.

Ярмарка будет работать с 10 до 18 часов, пишет пресс-служба мэрии.