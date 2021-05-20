Барнаульцы одобрили обновлённый проект по благоустройству Мизюлинской рощи

Его презентовали накануне в рамках встречи в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула общественникам и инициативной группе жителей.

Обновлённый проект по благоустройству Мизюлинской рощи доработали с учётом предложений и замечаний жителей микрорайона.

Барнаульцам показали схему пешеходных зон, места расположения детских площадок и других объектов, предусмотренных проектом. Главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» Дмитрий Ударцев отметил, что скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зелёные насаждения. Напомним, это было одним из главных пожеланий горожан.

Вместе с тем представители инициативной группы отказались от создания площадки для выгула собак. Поэтому согласно проекту в роще сделают две игровые площадки для разновозрастных категорий детей.

В ближайшее время жильцы микрорайона самостоятельно определят, какие виды дорожного покрытия станут использовать при строительстве пешеходных дорожек, также будут учтены их пожелания по видам деревьев, которые планируется высадить в процессе обновления территории, пишет пресс-служба мэрии.