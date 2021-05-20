«Динамо» на выезде уступило «Тюмени» – 1:3

20 мая в 25-м туре первенства ПФЛ (группа 4) «Динамо-Барнаул» на выезде уступило одному из лидеров – ФК «Тюмень».

Фото: скрин с трансляции матча.

Хозяева еще в первом тайме дважды огорчили барнаульцев. В середине второго тайма Владимир Завьялов ударом с пенальти сократил отставание. В концовке бело-голубые могли и отыграться, но в итоге получили еще один гол в свои ворота с одиннадцатиметровой отметки.

На данный момент наша команда занимает седьмое место в турнирной таблице. 22 мая барнаульцы в Перми сыграют с местной «Звездой», идущей на шестой позиции.