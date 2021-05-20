Ещё одна электричка будет довозить барнаульцев с гребного канала в город

20 мая 07:14 2021

Электропоезд введёт АО «Алтай-Пригород». Он будет ходить в дни проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: pixabay.com

На дополнительной электричке барнаульцы смогут добраться с гребного канала в город. Она будет ходить 20–23 мая 2021 года. Отправление от гребного канала — в 17:13, прибытие на барнаульский вокзал — в 17:25.

Пригородные поезда будут делать остановку «Гребной канал» с 17 по 24 мая 2021 года включительно.

Стоимость проезда от станции Барнаул до остановочного пункта «Гребной канал» (в один конец): полный — 20 рублей, льготный — 10 рублей, детский — 5 рублей.

Из Барнаула на гребной канал

Маршрут следованияОтправление
из Барнаула		Прибытие на
гребной канал		Периодичность
6010Барнаул — Озёрки7:157:27Ежедневно
6224Барнаул — Заринская8:298:41Ежедневно, кроме вт, пт
6012Барнаул — Красный Боец9:129:24Ежедневно
6226Барнаул — Артышта-II9:449:56Ежедневно
6014Барнаул — Красный Боец12:2812:40Ежедневно
6230Барнаул — Заринская13:3513:47Ежедневно
6016Барнаул — Черепаново15:0415:16Ежедневно
6774Барнаул — Камень-на-Оби16:2316:35Ежедневно
6018Барнаул — Усть-Тальменская17:2717:39Ежедневно
6232Барнаул — Заринская18:1218:24Ежедневно
6020Барнаул — Красный Боец18:3418:46По рабочим дням

С гребного канала в Барнаул

Станция отправленияОтправление с
гребного канала		Прибытие
в Барнаул		Периодичность
6233Аламбай — Барнаул6:557:07Ежедневно
6773Камень-на-Оби — Барнаул10:5011:02Ежедневно
6005Красный Боец — Барнаул11:5012:02Ежедневно
6221Тягун — Барнаул15:4015:52Ежедневно
6103Гребной канал — Барнаул17:1317:2520–23 мая
6225Артышта-II — Барнаул19:2819:40Ежедневно