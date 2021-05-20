Ещё одна электричка будет довозить барнаульцев с гребного канала в город

Электропоезд введёт АО «Алтай-Пригород». Он будет ходить в дни проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
На дополнительной электричке барнаульцы смогут добраться с гребного канала в город. Она будет ходить 20–23 мая 2021 года. Отправление от гребного канала — в 17:13, прибытие на барнаульский вокзал — в 17:25.
Пригородные поезда будут делать остановку «Гребной канал» с 17 по 24 мая 2021 года включительно.
Стоимость проезда от станции Барнаул до остановочного пункта «Гребной канал» (в один конец): полный — 20 рублей, льготный — 10 рублей, детский — 5 рублей.
Из Барнаула на гребной канал
С гребного канала в Барнаул