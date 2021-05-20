Гости барнаульского этапа Кубка мира по гребле поделились мнением об организации соревнований

Возобновляются после небольшого перерыва соревнования на барнаульском гребном канале. Только что перед журналистом вышли на пресс-подход ирландская каноистка Дженнифер Иган и первый вице-президент Международной федерации гребли Томас Конецко.

Дженнифер Иган успешно прошла утреннюю квалификацию, вышла в финал, где завтра надеется пройти отбор на Олимпиаду. Она похвалила условия проведения турнира, особо отметила лодку, которую ей предоставили организаторы соревнований, и сказала, что точно на такой тренируется у себя дома, поэтому и выступать здесь очень легко. Погода спортсменку устраивает, несмотря ни на что.

Томас Конецко согласился, что соревнования организованы хорошо, всё идёт по графику, ветер немного мешает спортсменам-одиночкам идти по дистанции, потому что их элементарно сдувает. Завтра, он надеется, погода станет лучше и экипажам-двойкам, которые вступят в борьбу, выступать будет полегче.

Фото: Ярослав Махначёв

Сейчас возобновляются соревнования. Однако со стороны Новоалтайска надвигается туча и начинает накрапывать дождь — посмотрим, к чему это приведёт.