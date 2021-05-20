Показать меню
Новости
ЖКХ и благоустройство
Здравоохранение
Культура
Политика
Образование
Общество
Спорт
ЧП
Экономика
PDF версия
Фоторепортаж
Проекты
#КиноБарнаул
Коммунальный аспект
Студсовет
Колесо истории
Журналист меняет профессию
Большая перемена
Фазенда
90 лет финкомитету
Хроника Победы
Планета детства
Хроника Победы
Barnaul 2021
Публикуем график отключения электроэнергии в Пригородном РЭС 20 мая
20 мая
09:19
2021
Вечерний Барнаул
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».
Населённый пункт
Улица (наименование организации)
Плановое время начала отключения (местное)
Плановое время прекращения отключения (местное)
Прутской с Шахи
мкрн Северный (1–9), Заречная (1–21), Луговая (1–20), Мира (1–23), Молодёжная (1-18), Набережная (1–58), Новая (1–19), Полевая (1–76), Советская (1–46), Строителей (1–11), Центральная (2–63), Школьная (1–67), Новая (1–25), Полевая, Строителей (администрация Прутского сельсовета, МДОУ «Звёздочка», КГБУЗ «Павловская ЦРБ», ООО «Прутские коммунальные системы», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», комитет администрации Павловского р-на по образованию (школа), ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Мельпродукт», ИП Салынина, ООО «Сибирские бычки», «Элмо» (АЗС)
20.05.2021 09.00
20.05.2021 18.00
Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.