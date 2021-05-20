Публикуем график отключения электроэнергии в Пригородном РЭС 20 мая

20 мая 09:19 2021

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».

Населённый пунктУлица (наименование организации)Плановое время начала отключения (местное)Плановое время прекращения отключения (местное)
Прутской с Шахимкрн Северный (1–9), Заречная (1–21), Луговая (1–20), Мира (1–23), Молодёжная (1-18), Набережная (1–58), Новая (1–19), Полевая (1–76), Советская (1–46), Строителей (1–11), Центральная (2–63), Школьная (1–67), Новая (1–25), Полевая, Строителей (администрация Прутского сельсовета, МДОУ «Звёздочка», КГБУЗ «Павловская ЦРБ», ООО «Прутские коммунальные системы», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», комитет администрации Павловского р-на по образованию (школа), ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Мельпродукт», ИП Салынина, ООО «Сибирские бычки», «Элмо» (АЗС)20.05.2021 09.0020.05.2021 18.00