Изменения в Генеральный план города будут вноситься с учётом мнения барнаульцев и фактически сложившейся застройки

В двух микрорайонах Железнодорожного района состоялись выездные совещания рабочей группы по внесению корректировок в Генеральный план. Депутаты Барнаульской городской думы, представители администрации города и района, уличных комитетов рассказали о начинающейся работе над изменением ключевого градостроительного документа и приняли от жителей предложения, касающиеся планирования зоны застройки.

Руководитель рабочей группы Александр Локтев призвал жителей активно вносить предложения по изменениям в будущий Генеральный план. Фото: Анастасия Бейфус

Рабочую группу возглавил депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев, который сообщил жителям частного сектора в Петровском и Стахановском микрорайонах, что волнения по поводу перевода территорий с их собственностью из зоны индивидуального жилищного строительства в многоэтажную необоснованны.

— Мы пытаемся донести до каждого из вас, что нет никаких оснований для переживаний, — отметил Александр Локтев в разговоре с жителями. — Ещё на первом заседании рабочей группы в администрации Железнодорожного района мы сразу сняли вопросы, связанные с возможной реконструкцией жилых домов и переселением людей. Это незаконно. Сегодня наша совместная задача — активизировать внесение предложений по изменению в действующий Генеральный план города Барнаула, чтобы юридически вернуть территориям их сложившуюся застройку — частную.

Выступая перед жителями, собравшимися на улице Бородкина, председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьёв объяснил принципы градостроительной политики и успокоил владельцев частных домов:

— Много лет территория, де-юре являющаяся площадкой для многоэтажной застройки, сохраняется под индивидуальными домами — она не была застроена многоквартирным жильём. Более того, ни разу ни к кому не обратился застройщик с предложением по приобретению прав на земельный участок. Ваша собственность защищена законом, и, если вы не захотите продать свой участок, никто не сможет принудить к совершению сделки. Администрация и правоохранительные органы на вашей стороне, мы будем продолжать мониторить эту ситуацию, — подчеркнул Антон Александрович.

Члены рабочей группы заверили, что к этому микрорайону застройщики интереса не проявляли, поэтому Ирина Шипулина, как и многие жители, ушла с заседания без страха и опасения за будущее своего дома.

— Я рада, что нашла время и пришла. Здесь развеяли все мои сомнения, — рассказывает женщина, у которой в пр. Трамвайном сразу три дома: в одном живёт она, в другом — её брат, третий принадлежит покойному отцу — участнику Великой Отечественной войны. — Много лет назад администрация города дала папе разрешение на постройку жилья, и эти дома для меня — родовое гнездо, где хочу встретить старость.

В Локомотивном и Матросовском микрорайонах также удалось прояснить ситуацию и снять напряжение среди жителей. В ходе обсуждения члены рабочей группы пригласили одного из активистов посёлка войти в состав комиссии, которая занимается аккумулированием предложений от владельцев частных домов в части изменений в Генеральный план.

Все предложения, поступившие от жителей, будут рассмотрены более детально на заседании рабочей группы 26 мая.