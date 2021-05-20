На барнаульском этапе Кубка мира по гребле завершилась утренняя часть соревнований

На барнаульском этапе Кубка мира по гребле завершилась утренняя часть первого дня соревнований. В неё вошли квалификационные заезды у мужчин и женщин в байдарках и каноэ в одиночном зачёте на 200 метров — это квалификационные заезды к Олимпийским играм.

Напомним, россиянка Наталья Подольская на дистанции 200 метров успешно преодолела квалификацию, заняла 1-е место и благодаря этому напрямую вышла в финал.

Сейчас на соревновании проходит парад флагов. Волонтёры — представители студотрядов — вышли перед трибунами с флагами всех 57 стран-участниц турнира. В это время ведущий рассказывает зрителям о том, как проходят соревнования, как строился гребной канал и что вообще такое гребля на байдарках и каноэ.

Парад флагов. Фото: Ярослав Махначёв

Сейчас у спортсменов двухчасовой перерыв на обед, болельщиков ждёт развлекательная программа. С 14:00 соревнования возобновятся.

Вечером всё завершится розыгрышем первого главного приза — автомобиля, для участия в нём нужно купить сувенирную продукцию на сумму 500 рублей и опустить чек в специальный ящик в палатке № 77. Торговля идёт бойко, сувенирной продукции много: это и футболки, и всевозможные кружки, значки, бутылочки для воды. Здесь же, в торговой зоне, размещено несколько точек общепита, идёт торговля фермерской продукцией.