Прямая трансляция II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Трансляция основных событий Кубка мира по гребле на YouTube-канале “Каноэ Алтай”

Прямая трансляция II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, г. Барнаул, 20 мая 2021 года

20–21 мая будут разыграны шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. То есть путёвку на главный мировой спортивный форум получает не спортсмен, а страна, и национальная федерация уже сама распределяет квоты между своими атлетами.

Олимпийские лицензии будут разыграны в следующих классах/дистанциях:

каноэ-одиночка, женщины, 200 м

байдарка-одиночка, женщины, 200 м

байдарка-одиночка, мужчины, 200 м

байдарка-одиночка, женщины, 500 м

байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м

каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м

Напоминаем, соревнования II этапа Кубка мира пройдут с 21 по 23 мая, гребцы разыграют 38 комплектов медалей.

Программа на 20 мая, четверг

10:00–11:55. Олимпийская квалификация

14:00–16:40. Олимпийская квалификация

17:00. Розыгрыш главного приза.

Торжественная церемония открытия состоится завтра, 21 мая, в 13:00.