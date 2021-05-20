Прямая трансляция II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Трансляция основных событий Кубка мира по гребле на YouTube-канале “Каноэ Алтай”
20–21 мая будут разыграны шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. То есть путёвку на главный мировой спортивный форум получает не спортсмен, а страна, и национальная федерация уже сама распределяет квоты между своими атлетами.
Олимпийские лицензии будут разыграны в следующих классах/дистанциях:
Напоминаем, соревнования II этапа Кубка мира пройдут с 21 по 23 мая, гребцы разыграют 38 комплектов медалей.
Программа на 20 мая, четверг
Торжественная церемония открытия состоится завтра, 21 мая, в 13:00.