Роспотребнадзор напомнил об обязательном тестировании на COVID-19 при возвращении из-за границы и сборах в поездку

Региональный Роспотребнадзор контролирует выполнение гражданами постановления № 7 главного государственного санитарного врача России и привлекает к ответственности тех, кто отказался от выполнения обязательных требований.
С 1 мая 2021 года, возвратившись из-за границы любым видом транспорта, россияне должны дважды сдать тест на COVID-19. Новые правила установлены внесёнными изменениями в постановление главного государственного санитарного врача России от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
Согласно этим изменениям граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию страны любым видом транспорта:
До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые въезжают в Россию:
Граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска, подтверждают наличие отрицательного результата на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Также согласно внесённым изменениям сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.
По фактам непрохождения обязательного тестирования после возвращения из-за границы управлением составлено 134 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В отношении 63 из них суд вынес решение на общую сумму штрафов 545 тысяч рублей; остальные материалы ещё находятся на рассмотрении в суде.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю также напоминает гражданам о необходимости соблюдать главные противоэпидемические меры: масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах, включая городской транспорт. Не забывайте о значимости дезинфекции рук! Личная гигиена в период пандемии COVID-19 является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.