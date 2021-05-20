Роспотребнадзор напомнил об обязательном тестировании на COVID-19 при возвращении из-за границы и сборах в поездку

Региональный Роспотребнадзор контролирует выполнение гражданами постановления № 7 главного государственного санитарного врача России и привлекает к ответственности тех, кто отказался от выполнения обязательных требований.

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С 1 мая 2021 года, возвратившись из-за границы любым видом транспорта, россияне должны дважды сдать тест на COVID-19. Новые правила установлены внесёнными изменениями в постановление главного государственного санитарного врача России от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Согласно этим изменениям граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию страны любым видом транспорта:

заполняют на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) анкету (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);

в течение 5 календарных дней со дня прибытия должны дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 и разместить информацию о результате на Едином портале госуслуг.

До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые въезжают в Россию:

при посадке в воздушное судно, в том числе в целях транзитного проезда, и при пересечении государственной границы, должны иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

до прибытия на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации обязаны заполнить анкету.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска, подтверждают наличие отрицательного результата на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Также согласно внесённым изменениям сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.

По фактам непрохождения обязательного тестирования после возвращения из-за границы управлением составлено 134 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В отношении 63 из них суд вынес решение на общую сумму штрафов 545 тысяч рублей; остальные материалы ещё находятся на рассмотрении в суде.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю также напоминает гражданам о необходимости соблюдать главные противоэпидемические меры: масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах, включая городской транспорт. Не забывайте о значимости дезинфекции рук! Личная гигиена в период пандемии COVID-19 является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.