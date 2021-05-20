Страшное ДТП произошло на Чуйском тракте

Погиб один человек, пострадали три.

Фото: Инцидент Барнаул

Сегодня, 20 мая 2021 года, около 4:55 на 200 км Чуйского тракта столкнулись пикап и «скорая помощь».

Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения на Toyota Hilux ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ -39623 (скорая медицинская помощь), под управлением водителя — мужчины 1974 года рождения. От удара «скорую» отбросило в правый кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пассажир УАЗ -39623, мужчина 1988 года рождения, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Оба водителя и пассажир УАЗ, женщина 1982 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.